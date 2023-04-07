В Махачкале временно запретят не привитым от кори детям ходить в школы и детсады

В Махачкале введут запрет на посещение муниципальных образовательных учреждений города для не привитых от кори детей. Запрет будет действовать с 7 апреля, указ об этом подпишет и.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов. Об этом сообщила пресс-служба администрации республики Дагестан в своем Telegram.

От работы будут отстранены сотрудники образовательных и социальных учреждений, которые отказались от прививки или не болели корью. В Махачкале также установят ограничения на проведение массовых мероприятий с большим количеством людей в закрытых помещениях и организациях, где есть случаи заболевания.

С января 2023 года в Дагестане зарегистрировали более 200 случаев кори, сообщали в минздраве Дагестана. Число случаев заболевания выросло в 40 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В Роспотребнадзоре региона говорили, что на Махачкалу приходится 60% случаев кори.

Олеся Павленко