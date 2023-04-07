Районные администрации Перми будут содействовать в подборе кандидатов на военную службу по контракту

Администрации Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми выпустили распоряжения о создании рабочих групп, которые будут содействовать в подборе кандидатов на военную службу по контракту. Распоряжения датированы 22 марта и подписаны и. о. главы Мотовилихинского района Игорем Сальниковым и главой Орджоникидзевского района Евгением Карабатовым. О создании аналогичных комиссий при других районных администрациях города не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В состав каждой из двух комиссий вошли главы и начальники отделов районных администраций, начальники территориальных отделов регионального Центра занятости населения, военный комиссар Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов города Игорь Головкин. В составе комиссий значатся также начальники дислоцирующихся в районах отделов полиции Али Тарвердиев и Николай Рычагов (врио начальника). Медучреждения в комиссиях представляют главврач городской клинической поликлиники №7 Юлия Шеина (в Мотовилихинском районе) и главврач больницы Архангела Михаила Виктор Гневашев (Орджоникидзевский район).