На месте авторынка «Фортуна» в Ростове будет построено 200 тыс. кв. м. жилья

Застройщик возведет 200 тыс. кв. м. жилья на месте бывшего авторынка «Фортуна» в Ростове. О крупном строительном проекте рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев на пресс-конференции в четверг в пресс-центре «Интерфакс».

По словам Сергея Вифлянцева, уже в 2023 году стартует застройка участка на ул. Малиновского. Здесь появится ЖК «Малина парк», состоящий из семи жилых домов. Освоением участка займется ГК «СК10».

Также среди крупных проектов Сергей Вифлянцев упомянул строительство ЖК на ул. Таганрогской и новый район на Левом берегу Дона.

Анастасия Назарова