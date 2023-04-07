В Копейске направят 244,8 млн рублей на строительство детского сада

Объявлен аукцион по поиску подрядчика для строительства детского сада на 120 мест в Копейске. Начальная цена контракта составляет 244,8 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Прием заявок ведется до 21 апреля, итоги подведут 24 апреля.

Дошкольное учреждение на 120 мест планируется построить по улице 26 Партсъезда, 3Б. Общая площадь трехэтажного здания составит 2,7 тыс. кв. м. Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет провести проектно-изыскательные работы, подготовить площадку, построить здание и подключить его к инженерным сетям. На прилегающей территории предстоит обустроить озеленение и установить малые архитектурные формы. Выполнить все работы нужно будет до конца июня 2024 года.