Спрос на страховщиков в Новосибирской области за месяц вырос на 14%

Объем вакансий в сфере страхования в Новосибирской области в марте по сравнению с февралем увеличился на 14%. Это одно из направлений, которые весь 2022 год показывали снижение, обратила внимание служба исследований hh.ru.

Кроме того, по данным сервиса, в марте на 10% вырос спрос на специалистов по закупкам, а также в сфере гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны). Традиционно увеличивается число предложений о работе на производство (+4%) и в продажи (+3%).

В целом, по итогам прошлого месяца по сравнению с февралем спрос на сотрудников на рынке труда в Новосибирской области вырос на 1%. Снизилось число вакансий для специалистов в сфере добычи сырья (-10%), менеджеров высшего звена (-4%), административного персонала (-3%), юристов (-3%).

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Дарья Решетникова