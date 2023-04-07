В Челябинской области стартовала весенняя охота на птиц

С 7 апреля в Челябинской области стартовал весенний сезон охоты на птиц. При наличии разрешения разрешено добывать селезней, вальдшнепов, гусей (белолобого, гуменника), а также самцов глухаря и тетерева, сообщает министерство экологии региона.

С сегодняшнего дня охота стартует в южной зоне Челябинской области: Брединском, Агаповском, Чесменском, Варненском, Кизильском, Верхнеуральском, Карталинском и Нагайбакском районах. С 7 по 16 апреля разрешена добыча самцов тетерева, с 8 по 17 апреля – селезней и гусей. В центральной зоне (Аргаяшский, Октябрьский, Троицкий, Еманжелинский, Кунашакский, Еткульский, Троицкий, Уйский, Коркинский, Красноармейский, Пластовский, Сосновский, Увельский, Чебаркульский районы, Копейск, Чебаркуль, Южноуральск) охота на самцов тетерева, глухаря и вальдшнепа на вечерней тяге будет идти 14-23 апреля, на селезней и гусей – 15-24 апреля. На севере и северо-западе (Златоуст, Миасс, Верхний Уфалей, Снежинск, Усть-Катав, Кыштым, Карабаш, Ашинский, Каслинский, Кусинский, Катав-Ивановский, Нязепетровский, Саткинский районы) весенний сезон охоты на тетерева, глухаря, вальдшнепа на вечерней тяге продлится с 23 апреля по 2 мая, с 22 апреля по 1 мая – на селезней и гусей. Охота на селезней с живой подсадной уткой разрешена с 8 апреля по 7 мая во всех зонах.

Запрещена добыча серых гусей, самок уток, тетеревов, глухарей, охоты с подхода (за исключением охоты на глухаря на току), применение любых типов и калибров нарезного охотничьего огнестрельного оружия. Охотник обязан иметь при себе разрешение на добычу птицы, разрешение на оружие, охотничий билет, а также путевку при охоте на закрепленных угодьях.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», как минимум в двух муниципалитетах региона – в Миассе и Катав-Ивановском районе действует особый противопожарный режим, запрещающий посещение лесов.