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Правоохранители изучат загрязнение пестицидами земель сельхозназначения в Бутурлиновском районе Воронежской области

Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям выявило превышение допустимых показателей пестицидов на участке сельхозназначения в Бутурлиновском районе Воронежской области. Загрязнение обнаружено на глубине до 20 сантиметров; не исключено попадание остатков вещества в поверхностные и грунтовые воды, сообщили в управлении.

Речь идет о превышении допустимой концентрации дихлордифенилтрихлорметилметана (ДДТ), который ранее использовался для борьбы с вредными насекомыми (в том числе переносчиками заболеваний); сейчас его использование не допускается. Администрации Бутурлиновского района объявлено предостережение. Материалы проверки переданы в правоохранительные органы.

Олег Мухин

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