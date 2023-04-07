В Перми может появиться улица в честь героя Бородинской битвы

Депутат Пермской думы от партии «Новые люди» Алексей Овчинников направил в администрацию Перми инициативное предложение о присвоении новой улице в жилом районе Липовая гора Свердловского района наименования «Майора Теплова». Сегодня предложение должен рассмотреть общественный совет по топонимике при главе города. Как указано в материалах к заседанию совета (имеются в распоряжении «Ъ-Прикамье»), улицу предлагается назвать в честь командира Ширванского пехотного полка, героя Бородинской битвы Николая Теплова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: материалы к заседанию общественного совета по топонимике Фото: материалы к заседанию общественного совета по топонимике

Во время Отечественной войны 1812 года майор Николай Теплов получил в сражении тяжелую контузию и был отправлен на лечение в Пермь, откуда была родом его жена. Несмотря на усилия врачей, в октябре 1813 года он скончался и был похоронен на Егошихинском кладбище.