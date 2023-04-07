УФАС завело дело из-за нарушений при организации школьного питания в Челябинске

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило антимонопольное дело в отношении школы №127 регионального центра из-за нарушений при организации горячего питания. Учебное заведение необоснованно предоставило помещения в безвозмездное пользование АО «Уральский комбинат питания», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По данным УФАС, образовательному учреждению еще до окончания срока подачи заявок на конкурс на оказание услуг по организации горячего питания в школе было известно о предстоящем заключении контракта с Уральским комбинатом питания. Дело возбуждено по признакам нарушения ч. 1 ст. 17.1 закона «О защите конкуренции», которым запрещается заключать договоры безвозмездного пользования муниципальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов.

Помимо этого, Челябинское УФАС проверят наличие антиконкурентного соглашения в действиях компаний, оказывающих услуги горячего питания в школах, в том числе АО «Уральский комбинат питания».