«Высокие арендные платежи — одна из главных проблем для соцбизнеса»

В 2022 году число официально зарегистрированных социальных предпринимателей в Краснодарском крае по отношению к 2021 году увеличилось почти в два раза. Большинство соцпредприятий работают в сферах здравоохранения и социальных услуг, а также образования. Руководитель школы иностранных языков Study English, детского центра развития Kinderoo и частной школы Schoolberry Светлана Резниченко рассказала «Ъ-Кубань», что мешает развитию соцбизнеса на Кубани.



Светлана Резниченко

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«Социальных предпринимателей на Кубани гораздо больше. Просто не все знают, что с 2019 года это официально выделенная особая форма бизнеса. Регистрация социального предприятия дает доступ к мерам господдержки для этой категории предпринимателей, в частности к грантам. Увеличение числа соцпредприятий я напрямую связываю со степенью информированности о преференциях для этой категории бизнеса — активную в работу в этом направлении ведут и отраслевые ведомства, и профильные ассоциации.

Социальный бизнес отличает особая миссия — помощь людям. При этом у нас нет таких больших заработков, как, например, в торговле. Все ограничено площадями, которые, как правило, небольшие. Арендовать большие помещения — дорогое удовольствие. При этом к помещениям в сфере образования МЧС, Роспотребнадзор и другие инстанции предъявляют высокие требования. Как следствие — они обходятся значительно дороже, чем коммерческая недвижимость. К тому же, соцбизнес — это зачастую нестабильный заработок, который подвержен сезонности, а также сильно зависит от экономической ситуации в стране. Так, частное образование родители, как правило, позволяют своим детям, когда финансово все стабильно.

К слову, в прошлом году люди экономили на услугах соцпредпринимателей, и некоторые направлениях просели на 30-40%. На соцбизнесе сказался и отъезд за границу части платежеспособного населения, а на продвижении услуг — блокировка основных для этого вида предпринимательства маркетинговых каналов — запрещенных в России соцсетей. Ко всему, на 10-15% выросли затраты на канцелярию, бумагу и учебники.

Я считаю, что МСП в Краснодарском крае поддерживают качественно и эффективно. Однако, учитывая специфику соцбизнеса, его сезонность, небольшие обороты и, соответственно, невысокую устойчивость, хотелось бы расширения объемов и спектра мер поддержки именно для этой категории предпринимателей. Например, в некоторых регионах соцбизнес поддерживают сниженным налогом. Было бы хорошо, если бы эта поддержка была доступна и на Кубани.

Добавлю, что развитию соцбизнеса мешают нестыковки в законодательстве. Год назад, наконец-то, приняли федеральный закон — с 15 августа родители могут оплачивать получение допобразование детей у индивидуальных предпринимателей маткапиталом — и услуги логопеда, и дефектолога, и подготовку детей к школе, и занятия на развитие мнемотехники и скорочтения. Раньше в этом отказывали.

Теперь мы ждем таких же изменений в отношении аренды муниципальной собственности. Высокие арендные платежи, которые забирают 50 и более процентов прибыли,— одна из главных проблем для соцбизнеса. Согласно ФЗ “О защите конкуренции”, организации в сфере образования и здравоохранения могут претендовать на аренду муниципальной собственности, что значительно дешевле, чем аренда коммерческих помещений. Однако в законе есть уточнение — “кроме индивидуальных предпринимателей”. А большинство представителей социального бизнеса — это и есть ИП. Одна только эта фраза не дает нам возможности без аукционов и торгов арендовать помещения, находящиеся в муниципальной собственности. Приходится идти через аукцион, но получится ли выиграть торги, неизвестно».

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