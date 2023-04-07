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Омскому министру здравоохранения выписали штраф за повторный срыв реализации нацпроекта

Главу омского минздрава Александра Мураховского повторно оштрафовали за срыв реализации нацпроекта «Здравоохранение». Об этом рассказали в прокуратуре Омской области.

Фото: Илья Петров, Коммерсантъ

Фото: Илья Петров, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, по итогам 2022 года в регионе не были в полной мере реализованы мероприятия таких федеральных проектов, как «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». «Допущены срывы плановых сроков поставок и ввода в эксплуатацию высокотехнологичного медоборудования», — сообщили в прокуратуре. В частности, к 1 январю 2023 года не ввели в эксплуатацию магнитно-резонансный томограф в медико-санитарной части №4, клинический онкологический диспансер не был оснащен семью единицами медицинского оборудования.

По инициативе прокуратуры постановлением управления Федерального казначейства по Омской области региональный министр здравоохранения привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов), ему назначен штраф в размере 12 тыс. руб.

В прокуратуре напомнили, в марте 2022 года за аналогичное нарушение чиновнику был назначен штраф 10 тыс. руб.

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Илья Николаев

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