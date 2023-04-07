Омская прокуратура через суд требует расселить 160 жителей двух аварийных домов

Прокуратура Советского округа в Омске в судебном порядке требует мэрию расселить жителей двух аварийных домов. Правоохранители в ходе проверки установили, что состояние конструкций многоквартирных домов ветхое и способно привести к обрушению зданий.

Несмотря на имеющуюся угрозу жизни и здоровью в двух домах проживают более 160 человек. При этом органы местного самоуправления не принимают мер к их расселению, считают в прокуратуре. Капитальный ремонт зданий не проводился.

Ранее в администрации Омска сообщили, что в 2023 году расселят из аварийного жилья более 1,5 тыс. человек. В рамках программы по переселению власти намерены приобрести 693 жилых помещения.

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Лолита Белова