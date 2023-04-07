S&P понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до «CCC»

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до «CCC» с «CCC+». Прогноз агентства негативный. Об сообщил Reuters со ссылкой на доклад S&P Global Ratings.

Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте остался прежним — «C»; в национальной валюте долгосрочный рейтинг остался на уровне «CCC+» (прогноз стабильный), краткосрочный — на уровне «C».

На фоне планов правительства Украины провести реструктуризацию внешнего долга к середине 2024 года эксперты агентства ожидают, что Украина перейдет на проблемный обмен по своим внешним коммерческим обязательствам. Положительного развития событий эксперты не ожидают.

Анастасия Ларина