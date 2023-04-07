Банк «Траст» продает акции птицефабрики в Кунгуре за 1,95 млрд рублей

ООО «Траст Птицеводческий холдинг» выставило на продажу 7,9 тыс. штук обыкновенных акций (100% уставного капитала) АО «Птицефабрика “Комсомольская”». По информации на сайте Российского аукционного дома, начальная цена актива составляет 1,95 млрд руб., шаг на повышение — 48,9 млн руб. Аукцион назначен на 19 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

АО «Птицефабрика “Комсомольская”» — крупнейшая фабрика по производству яйца в Пермском крае. Предприятие расположено в поселке Комсомольском в Кунгурском районе. Выручка птицефабрики по итогам 2021 года — 3,9 млрд руб., чистая прибыль — 490 млн руб.

В 2007 году птицефабрика была приватизирована челябинским холдингом «Уралбройлер» (позднее — «Здоровая ферма»), принадлежавшим экс-депутату Госдумы РФ Олегу Колесникову. В конце 2016 года господин Колесников, не справившись с обслуживанием долга перед Сбербанком, продал «Здоровую ферму» группе компаний «Русгрейн Холдинг» (бренд «Русское зерно») вместе с «Комсомольской». Цена сделки не называлась. В декабре 2018 года актив, включая ПТФ «Комсомольская», был выкуплен санированным государством банком «Траст», созданным Центробанком для управления непрофильными агроактивами. Единственным учредителем птицефабрики стало ООО «Траст Птицеводческий холдинг».