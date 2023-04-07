Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Банк «Траст» продает акции птицефабрики в Кунгуре за 1,95 млрд рублей

ООО «Траст Птицеводческий холдинг» выставило на продажу 7,9 тыс. штук обыкновенных акций (100% уставного капитала) АО «Птицефабрика “Комсомольская”». По информации на сайте Российского аукционного дома, начальная цена актива составляет 1,95 млрд руб., шаг на повышение — 48,9 млн руб. Аукцион назначен на 19 мая.

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

АО «Птицефабрика “Комсомольская”» — крупнейшая фабрика по производству яйца в Пермском крае. Предприятие расположено в поселке Комсомольском в Кунгурском районе. Выручка птицефабрики по итогам 2021 года — 3,9 млрд руб., чистая прибыль — 490 млн руб.

В 2007 году птицефабрика была приватизирована челябинским холдингом «Уралбройлер» (позднее — «Здоровая ферма»), принадлежавшим экс-депутату Госдумы РФ Олегу Колесникову. В конце 2016 года господин Колесников, не справившись с обслуживанием долга перед Сбербанком, продал «Здоровую ферму» группе компаний «Русгрейн Холдинг» (бренд «Русское зерно») вместе с «Комсомольской». Цена сделки не называлась. В декабре 2018 года актив, включая ПТФ «Комсомольская», был выкуплен санированным государством банком «Траст», созданным Центробанком для управления непрофильными агроактивами. Единственным учредителем птицефабрики стало ООО «Траст Птицеводческий холдинг».

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...