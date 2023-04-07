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Жителей Челябинской области предупреждают о мошенниках, представляющихся сотрудниками ФСБ

В Челябинской области сотрудники ФСБ расследовали уголовные дела в отношении двух граждан, обвиняемых в мошенничествах, совершенных от имени сотрудников Федеральной службы безопасности. Материалы переданы в суд, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным следствия, два гражданина, представляясь сотрудниками ФСБ, требовали деньги за якобы непривлечение к уголовной ответственности, решение споров по долговым обязательства и о расторжении договора аренды помещения. Таким образом они похитили средства у четырех жителей Челябинской области, причинив им ущерб в крупном и особо крупном размерах.

Уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении этих лиц расследованы и переданы в суд следственным органом УФСБ России по региону.

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