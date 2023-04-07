В Сочи при опрокидывании BMW погиб водитель

Вечером 6 апреля в Сочи произошла авария, в которой погиб водитель BMW. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло около 21 часа на участке федеральной трассы А-148 «Дублер Курортного проспекта», в районе съезда на улицу Чайковского. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW превысил безопасную скорость и не справился с управлением. Из-за этого он наехал на бетонное ограждение, после чего машина опрокинулась.

В результате аварии 43-летний водитель иномарки погиб, 44-летний пассажир с тяжелыми травмами был госпитализирован. По факту ДТП полицейские организовали проверку, они установят причины и обстоятельства случившегося.

Татьяна Ручкина

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