Из-за дебоша Александра Емельяненко в аэропорту Кольцово задержали рейс

В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошел скандал с боксером и бойцом ММА Александром Емельяненко, который справил нужду в помещении аэропорта и поссорился с охранниками, пишет е1.ru со ссылкой на очевидцев. Рейс из Екатеринбурга в Москву, на котором полетел боксер, был задержан на 20 минут.

После инцидента сотрудники аэропорта вызвали полицию. Их приезд засняли на камеру очевидцы. На кадрах видно, что прибывшие полицейские не стали задерживать Александра Емельяненко и начали с ним фотографироваться.

«Емельяненко подтверждает случившееся, уже раскаивается и приносит извинения за задержку рейса. Понятно, что ничего хорошего в этой ситуации нет, но Александр сходил в туалет и об этом знает вся страна»,— рассказал телеканалу «Матч ТВ» менеджер спортсмена Никита Бурчак. По его словам, у полиции нет претензий к боксеру.

Александр Емельяненко — мастер спорта по дзюдо, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо, чемпион ProFC-2010.

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