Подсудимому по делу о мошенничестве с автомобилями запросили рекордный срок

Свердловский райсуд Перми закончил рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя Андрея Варфоломеева, обвиняемого в семи эпизодах мошенничества и растраты в крупном и особо крупном размерах. По версии следствия, господин Варфоломеев брал у желающих автомобили на реализацию, а также денежные средства для приобретения машин. В итоге они лишались и автомобилей, и денег. Потерпевшими по уголовному делу были признаны шесть человек, а сумма ущерба составляет более 10 млн руб.

Гособвинитель предложил суду приговорить Андрея Варфоломеева к 12 годам лишения свободы. Сам подсудимый вины не признал, а от дачи показаний отказался. Представитель одного из потерпевших, адвокат Сергей Емельянов, сказал в ходе прений сторон, что по совокупности преступлений господин Варфоломеев может быть приговорен к сроку до 15 лет лишения свободы. Господин Емельянов отметил, что в отношении подсудимого уже возбуждались уголовные дела по похожим эпизодам, которые были прекращены по нереабилитирующим основаниям в 2013–2016 годах. Ущерб по ним возмещен не был. Сейчас в отношении Андрея Варфоломеева проводится доследственная проверка по заявлению пяти человек о хищениях денег. Кроме того, в отношении него возбуждены исполнительные производства на сумму около 50 млн руб.