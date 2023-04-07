Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 07:33

Подсудимому по делу о мошенничестве с автомобилями запросили рекордный срок

Свердловский райсуд Перми закончил рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя Андрея Варфоломеева, обвиняемого в семи эпизодах мошенничества и растраты в крупном и особо крупном размерах. По версии следствия, господин Варфоломеев брал у желающих автомобили на реализацию, а также денежные средства для приобретения машин. В итоге они лишались и автомобилей, и денег. Потерпевшими по уголовному делу были признаны шесть человек, а сумма ущерба составляет более 10 млн руб.

Гособвинитель предложил суду приговорить Андрея Варфоломеева к 12 годам лишения свободы. Сам подсудимый вины не признал, а от дачи показаний отказался. Представитель одного из потерпевших, адвокат Сергей Емельянов, сказал в ходе прений сторон, что по совокупности преступлений господин Варфоломеев может быть приговорен к сроку до 15 лет лишения свободы. Господин Емельянов отметил, что в отношении подсудимого уже возбуждались уголовные дела по похожим эпизодам, которые были прекращены по нереабилитирующим основаниям в 2013–2016 годах. Ущерб по ним возмещен не был. Сейчас в отношении Андрея Варфоломеева проводится доследственная проверка по заявлению пяти человек о хищениях денег. Кроме того, в отношении него возбуждены исполнительные производства на сумму около 50 млн руб.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...