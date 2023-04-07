На Кубани прогнозируют дождь с градом

В ближайшие дни в Краснодарском крае ожидается дождь, гроза и град. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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«В Краснодарском крае прогнозируются дождь, ливни, гроза, град, ветер до 20 м/с, в Ростовской области — сильный дождь, в республиках Северного Кавказа — аналогичная ситуация»,— отметил Роман Вильфанд.

Он заявил, что период холодной погоды в этих регионах будет длиться до середины следующей недели.

В пятницу, 7 апреля, на Кубани будет облачно с прояснениями. По данным Краснодарского ЦГМС, днем местами будет кратковременный дождь, гроза, а в отдельных районах сильный дождь, ночью и утром — туман. Температура воздуха составит днем 11…16°; в горах — 7…12°; на Черноморском побережье — 12…17°.

Татьяна Ручкина

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