В Красноярском крае полицейский отказался от взятки в 30 тыс. рублей

Уголовное дело за дачу взятки сотруднику полиции возбуждено в городе Бородино Красноярского края. Об этом сообщили в краевом управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 15 марта 2023 года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) выявили факт реализации предпринимательницей контрафактной одежды, обуви и аксессуаров с нанесенными на них товарными знаками известных фирм-производителей. В общей сложности стражи порядка изъяли более 350 единиц товара.

В этот же день женщина пришла в отдел полиции и в ходе личного приема в кабинете у начальника ОЭБиПК предложила взятку в 30 тыс. руб. за возврат изъятого у нее товара и не привлечение к уголовной ответственности. После того, как женщина передала полицейскому деньги, которые были вложены в паспорт, ее задержали. Следственный комитета возбудил в отношении нее дело о даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

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Илья Николаев