Бывший министр обороны может посетить «Мотовилиху»

Индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха», экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков на второй день визита в Пермь планирует посетить ПАО «Мотовилихинские заводы». Компанию ему составит гендиректор оборонного холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. Как говорят знакомые с ситуацией источники, если визит состоится, в ходе него планируется обсудить вопросы, связанные с гособоронзаказом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вчера господин Сердюков и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров для авиадвигателестроительных предприятий региона.

По итогам 2022 года «Мотовилихинские заводы» отчитались о выполнении ГОЗ в полном объеме. Руководство предприятия сообщило, что его объем вырос в несколько раз. ПАО «Мотовилихинские заводы» — единственный в стране производитель реактивных систем залпового огня. Производственная деятельность машхолдинга сосредоточена в его дочерних структурах: изготовлением вооружений занимается ЗАО «Специальное конструкторское бюро», а остальной продукции — ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение».

С 2018 года ПАО находится в процедуре конкурсного производства.