Microsoft согласилась выплатить почти $3 млн за нарушение санкций США

Минфин США сообщил, что американская корпорация Microsoft согласилась выплатить $2,9 млн по 1,3 тыс. пунктам нарушений санкций, действующих в отношении России, Сирии, Кубы. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Как сообщало OFAC, в период с июля 2012 по апрель 2019 года Microsoft продавала лицензии на программное обеспечение и предоставляла свои услуги лицам из России, Кубы, Сирии, входящим в санкционные списки. Общая сумма проданных подсанкционным лицам лицензий, по данным OFAC, составила $12 млн.

В частности, компания допустила использование своей продукции в Крыму, следует из заявления. В ведомстве подчеркнули, что Microsoft сама сообщила о нарушениях и сотрудничала в ходе разбирательств, предоставляя «объемную и подробную информацию».

В марте 2022 года Microsoft официально объявила о приостановке продаж новых продуктов в России и предоставлении услуг в стране.