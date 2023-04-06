Мясокомбинат поменяют на жилье

Архитектурный совет при минградразвития Нижегородской области рассмотрел объемно-планировочные решения по террритории в границах улиц Ковалихинской и Нестерова — на площадке бывшего мясокомбината и соседнего ветхого фонда может появиться новая жилая застройка. Инвестиционным проектом занялось ООО «Дом на Ковалихе», учрежденное в конце прошлого года девелопером Олегом Головко и предпринимателем Вадимом Агафоновым. Впрочем, у архитекторов возникли замечания к концепции. Ее будут дорабатывать, а новый застройщик пока расселяет старый дом на Ковалихинской улице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвесторы присматриваются к Ковалихинской улице

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Инвесторы присматриваются к Ковалихинской улице

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский архитектурный совет обсудил концепцию архитектурно-планировочного и объемно-пространственного решения территории в границах улиц Ковалихинской, Нестерова, Ульянова и Семашко. Судя по представленным архитектором Станиславом Горшуновым материалам, недалеко от Центра международной торговли на месте бывшего мясокомбината может появиться новая жилая застройка. На первой линии улицы она будет состоять из двух этажей, на второй линии, в глубине, — до шести этажей, между ними внутренний двор, проектировщики предусмотрели двухуровневый подземный паркинг.

Также авторы концепции предложили использовать под застройку и второй участок на остром углу возле ЦМТ, предложив вариант со зданием, огибающим особняк Банка Москвы (сейчас офис ВТБ).

Концепция была разработана по заказу ООО «Дом на Ковалихе» — это новая строительная компания, зарегистрированная в декабре 2022 года.

По данным сервиса Kartoteka.ru, ее основные учредители — девелопер Олег Головко, акционер группы «Столица Нижний», и предприниматель Вадим Агафонов, бывший депутат думы Нижнего Новгорода. Собеседники на рынке нижегородской недвижимости подтвердили, что они занимаются инвестиционным проектом, связанным с застройкой участка бывшего мясокомбината на Ковалихинской улице. Параллельно инвестор выкупает квартиры в старом деревянном ветхом доме под снос, расселяя его жильцов.

На совещании представители управления Госохраны объектов культурного наследия (ОКН) вспомнили и про снесенный в 2021 году Дом мещанки Пелагеи Рычковой на Ковалихинской, 20. По этому поводу власти судились с собственником дома Борисом Иванкиным, обязывая его восстановить разрушенное строение, судебные тяжбы еще не завершились. По словам представителя управления Елены Мерзлоуховой, снесенный исторический дом, попадающий в пятно будущей застройки, — «ценный объект», который у них числится в документах.

Однако архитектор Александр Дехтяр заступился за инвестора, сообщив, что объект сносили другие, и если его уже физически не существует, то, возможно, нет и смысла воссоздавать его на этом же месте.

У членов архитектурного совета к концепции, касающейся новой застройки сравнительно небольшой территории в центре города, возникли замечания. Главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов заметил, что при проектировании надо будет решать вопрос с пожарными проездами во внутренние дворы, так как места под разворотную площадку не хватает. Не всем архитекторам понравилось предложение плотной обхватывающей застройки за зданием Банка Москвы.

В итоге Сергей Попов сообщил, что у него нет позитивного настроя к представленной концепции: из нее видно, что инвестор хочет выжать максимум квадратных метров из территории. Поэтому планировочные решения было рекомендовано доработать — в дальнейшем архитектурный совет будет еще раз рассматривать материалы этого проекта, который только стартовал.

Роман Кряжев