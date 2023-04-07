Криминальному авторитету продлили на два месяца содержание в липецком СИЗО

Левобережный райсуд Липецка продлил на два месяца арест в СИЗО-1 уроженца Грузии Георгия Вашакмадзе (Гия Самтредский), обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Его защита обжаловала это решение, однако облсуд оставил его без изменения.

Вашакмадзе, по версии регионального управления МВД, во время отбывания наказания за вооруженный разбой в ФКУ Т-2 УФСИН по Липецкой области, занимал высшее положение в преступной иерархии. Следствие считает, что он имел статус вора в законе. В ближайшее время следствие намерено допросить нескольких свидетелей, назначить и провести фоноскопическую и культурологическую судебные экспертизы. По мнению защиты Вашакмадзе, его можно отправить под домашний арест на время следствия. Суд отклонил жалобу, установив, что на свободе обвиняемый может скрыться от следствия и воспрепятствовать производству по делу. Согласно материалам дела, по месту отбывания наказания в колонии он характеризуется отрицательно — как злостный нарушитель установленного порядка, негативно воздействующий на остальных осужденных. В его отношении вынесено решение о депортации.

Сергей Толмачев