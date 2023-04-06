Крымский гроссмейстер Сергей Карякин вошел в новый состав общественной палаты РФ

Крымский шахматист Сергей Карякин вошел в новый состав общественной палаты РФ. Соответствующий указ президента России опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сергей Карякин входит в состав совета третий год подряд.

«Конечно, наша работа носит в большей степени рекомендательный характер. Но я благодарен всем институтам власти, которые к нам прислушиваются»,— цитирует Sports.ru заявление гроссмейстера.

В обновленный состав консультационного органа также вошли писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, скрипач Петр Лундстрем, председатель союза сыроваров Олег Сирота, певица Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер и другие деятели спорта, искусств, представители конфессий и других сфер. В общей сложности утвержден список из 40 человек.

Анастасия Донскова

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