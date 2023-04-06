Оборот оптовой торговли на Кубани за год вырос на 27%

Оборот оптовой торговли предприятий всех видов деятельности в Краснодарском крае в январе-феврале 2023 года увеличился на 27,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сведения об этом опубликовал Краснодарстат.

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За указанный период показатель достиг 511,2 млрд руб. Предприятия, основным видом деятельности которых является оптовая торговля, в начале 2023 года достигли оборота на 416,1 млрд руб. Показатель вырос на 22,8%.

Доля малого бизнеса в обороте оптовой торговли составила 34%. Без учета оборота субъектов малого предпринимательства, которые специализируются на оптовых продажах, показатель составил 227,6 млрд руб., увеличившись на 4,6% в сравнении с январем-февралем 2022 года.

Анастасия Донскова

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