Орловским обманутым дольщикам выплатили 770 млн рублей компенсации

487 участников долевого строительства Орловской области, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, по решению Фонда развития территорий получили 769,7 млн руб. компенсации. Об этом рассказали в департаменте надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Количество пострадавших дольщиков за последние четыре года в регионе уменьшилось в пять раз: с 831 до 158 человек.

Глава региона Андрей Клычков дал подчиненным поручение восстановить права всех обманутых дольщиков и исключить из реестра проблемных объектов все дома. На сегодня в нем шесть объектов — четыре дома ООО «Проспект» более чем на 7 тыс. кв. м и по одному дому ООО «Пенобетон-Орел» (994 кв. м) и ООО «Унистрой» (12,1 тыс. кв. м). В отношении первых двух юрлиц введена процедура конкурсного производства, последнее нарушило сроки завершения строительства более чем на полгода.

Валерия Розбот