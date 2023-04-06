Петербург возглавил рейтинг городов РФ по темпам падения стоимости жилья

Санкт-Петербург стал городом РФ с самым быстро дешевеющим жильем, пишет «РБК Петербург» со ссылкой на данные аналитиков портала «Мир квартир». За год падение стоимости составило 14,1%.

В I квартале 2023 года средняя цена на квартиру вторичного рынка недвижимости в Петербурга составила 10,2 млн рублей, квадратного метра — 186,9 тыс. рублей. По уровню стоимости Петербург оказался третьим городом в РФ после Сочи и Москвы, при этом возглавив антирейтинг по уровню падения цен. Кроме Петербурга сильнее всего подешевело жилье в Калининграде (–12,1%), Сочи (–10,6%), Севастополе (–8,9%), Краснодаре (–6,7%) и Москве (–6,7%).

Всего за год цены на квартиры на вторичном рынке снизились в 18 городах России и резко выросли в 62. При этом с начала года подешевели квартиры лишь в четырех городах кроме Петербурга — в Москве, Калининграде, Севастополе и Новосибирске.

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