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«Парма» завершила сезон

В третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ баскетболисты «Пармы» на своей площадке уступили казанскому УНИКСу. Итог поединка 52:73 в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал Малик Диме. Центровой «Пармы» оформил дабл-дабл из 19 набранных очков и 12 подборов.

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу УНИКСа. В полуфинале соперником казанской команды станет победитель противостояния между петербургским «Зенитом» и московским МБА (счет в серии 1-1). Для игроков «Пармы» сезон на этом закончен.

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