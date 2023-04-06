«Парма» завершила сезон

В третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ баскетболисты «Пармы» на своей площадке уступили казанскому УНИКСу. Итог поединка 52:73 в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал Малик Диме. Центровой «Пармы» оформил дабл-дабл из 19 набранных очков и 12 подборов.

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу УНИКСа. В полуфинале соперником казанской команды станет победитель противостояния между петербургским «Зенитом» и московским МБА (счет в серии 1-1). Для игроков «Пармы» сезон на этом закончен.