Bloomberg: Google и Amazon испытывают проблемы с массовым сокращением сотрудников в ЕС

Amazon и Google, объявившие ранее о масштабных сокращениях сотрудников ради снижения издержек, испытывают серьезные проблемы с реализацией этих планов в Европе. Об этом со ссылкой на собственные источники в компаниях сообщает Bloomberg.

Alphabet (родительская компания Google) намерена сократить 12 тыс. сотрудников по всему миру, а Amazon — около 27 тыс. Однако, как отмечает агентство, если в США увольнение нескольких тысяч сотрудников разом не представляет для компаний большой проблемы, то в ЕС сделать это не так просто из-за местных законов. Здесь что Google, что Amazon вынуждены идти на многочисленные уступки и вести переговоры с рабочими организациями и профсоюзами, чтобы те одобрили планы компаний.

Так, например, во Франции Alphabet ведет переговоры о сокращении численности персонала за счет добровольных увольнений, предлагая выходные пособия, которые, как она надеется, будут сочтены достаточно щедрыми, чтобы заставить работников уволиться. Примерно то же делает и Amazon. В случае с топ-менеджерами компаний размер выходных бонусов может достигать годовой зарплаты. Непросто складываются переговоры компаний и с работниками в Германии. По словам источников Bloomberg, сотрудники из этих двух стран будут сокращены в последнюю очередь, если это вообще случится.

В Google подтвердили факт переговоров с рабочими советами в Германии и Франции, добавив, что компания не планирует проводить увольнения в Румынии, Греции и Австрии.

«Мы тщательно и индивидуально прорабатываем этот вопрос в каждой стране, где проводятся сокращения, чтобы полностью соответствовать местным законодательным требованиям, которые варьируются в зависимости от местоположения, являются сложными и требуют времени»,— заявил представитель Google. Представитель Amazon отказался от комментариев.

Кирилл Сарханянц