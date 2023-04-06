Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Bloomberg: Google и Amazon испытывают проблемы с массовым сокращением сотрудников в ЕС

Amazon и Google, объявившие ранее о масштабных сокращениях сотрудников ради снижения издержек, испытывают серьезные проблемы с реализацией этих планов в Европе. Об этом со ссылкой на собственные источники в компаниях сообщает Bloomberg.

Alphabet (родительская компания Google) намерена сократить 12 тыс. сотрудников по всему миру, а Amazon — около 27 тыс. Однако, как отмечает агентство, если в США увольнение нескольких тысяч сотрудников разом не представляет для компаний большой проблемы, то в ЕС сделать это не так просто из-за местных законов. Здесь что Google, что Amazon вынуждены идти на многочисленные уступки и вести переговоры с рабочими организациями и профсоюзами, чтобы те одобрили планы компаний.

Так, например, во Франции Alphabet ведет переговоры о сокращении численности персонала за счет добровольных увольнений, предлагая выходные пособия, которые, как она надеется, будут сочтены достаточно щедрыми, чтобы заставить работников уволиться. Примерно то же делает и Amazon. В случае с топ-менеджерами компаний размер выходных бонусов может достигать годовой зарплаты. Непросто складываются переговоры компаний и с работниками в Германии. По словам источников Bloomberg, сотрудники из этих двух стран будут сокращены в последнюю очередь, если это вообще случится.

В Google подтвердили факт переговоров с рабочими советами в Германии и Франции, добавив, что компания не планирует проводить увольнения в Румынии, Греции и Австрии.

«Мы тщательно и индивидуально прорабатываем этот вопрос в каждой стране, где проводятся сокращения, чтобы полностью соответствовать местным законодательным требованиям, которые варьируются в зависимости от местоположения, являются сложными и требуют времени»,— заявил представитель Google. Представитель Amazon отказался от комментариев.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...