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Мюзикл по «Мастеру и Маргарите», Шерлок Холмс по-академически и кинофестиваль Arctic Open

Какие концерты, выставки, спектакли и кинопоказы пройдут в Санкт-Петербурге с 7 по 14 апреля

На предстоящей неделе на площадках Санкт-Петербурга покажут комедию «Энергичные люди» про зажиточную семью мошенников, сыграют цикл «Времена года» Вивальди, представят интерактивное шоу с 3D-декорациями по сюжету «Мастера и Маргариты» и новую выставку по мотивам уличного искусства «Найти Бэнкси». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-СПб».

7 апреля Театр комедии им. Акимова приглашает петербуржцев и гостей города на спектакль «Иллюзии любви». На еще одну постановку 8 и 9 апреля можно сходить в «Приют комедианта», где представят историю любви по французскому драматургу Пьеру Мариво — «Игра любви и случая».

Сцена из спектакля «КАБАРЕ ДЛЯ ГУРМАНОВ»

Сцена из спектакля «КАБАРЕ ДЛЯ ГУРМАНОВ»

Фото: Театр музыкальной комедии

Сцена из спектакля «КАБАРЕ ДЛЯ ГУРМАНОВ»

Фото: Театр музыкальной комедии

9 апреля Театр музыкальной комедии ждет гостей на «Кабаре для гурманов» — это путешествие по ресторанам Петербурга-Петрограда начала XX века. В «меню» — Чехов и Маяковский, Зощенко и Аверченко, а также Александр Вертинский и Петр Лещенко, «Бублики» и «Шар голубой» — литературные сюжеты и музыкальные номера, объединенные темой «кабаре».

11 апреля на сцене Театре комедии им. Акимова покажут комедию «Энергичные люди» о зажиточной семье Кузькиных, связанную с мошенничеством. Еще одну комедию в Петербурге можно будет посетить 13 апреля на сцене Театра им. Ленсовета — спектакль о непростой судьбе актера «Без вины виноватые». 13 и 14 апреля петербуржцы и гости города смогут посетить интерактивное шоу с 3D-декорациями по произведению Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Увидеть влюбленного Воланда можно будет на Новой-новой сцене ЛДМ.

Группа "Монгол-Шуудан" во время концерта

Группа "Монгол-Шуудан" во время концерта

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Группа "Монгол-Шуудан" во время концерта

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На концертных площадках города можно будет услышать рок, поп, классику и многое другое. 7 апреля в «Ласточке» даст концерт рок-группа «Монгол Шуудан». «Дата не круглая, но почти юбилейная — 34 года»,— отмечают артисты. В субботу 8 апреля свой концерт даст группа «Дискотека Авария», мероприятие пройдет на площадке Vokzal 1853. Также 8 апреля с акустическим концертом в концертном зале отеля «Санкт-Петербург» выступит исполнитель Zoloto.

Музыкант и певец Игорь Растеряев во время выступления

Музыкант и певец Игорь Растеряев во время выступления

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Музыкант и певец Игорь Растеряев во время выступления

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

8 апреля Игорь Растеряев даст концерт авторской песни в «Космонавте». Со сцены прозвучат «Русская дорога», «Комбайнеры», «Богатыри» и другие главные хиты исполнителя. Слушателей ждут истории, в которых они узнают себя и близких.

Певец Брендон Стоун

Певец Брендон Стоун

Фото: предоставлено ДК Выборгский

Певец Брендон Стоун

Фото: предоставлено ДК Выборгский

13 апреля в ДК «Выборгский» выступит певец Брендон Стоун со своей сольной программой «За любовь». Гостей ждут полюбившиеся авторские песни исполнителя. Стоун также исполнит новинки и песни из телевизионных шоу.

13 апреля в БКЗ «Октябрьский» Михаил Шуфутинский разделит празднование своего юбилея со зрителями в рамках концерта. В тот же день в «Космонавте» выступит петербургская рок-группа «Animal Джаz» с программой из новых песен и лучших хитов. А весеннюю «Оттепель» в Петербурге можно будет услышать в пятницу 14 апреля на концерте группы «Пилот» в клубе Sound.

Музыкант во время концерта в Петрикирхе

Музыкант во время концерта в Петрикирхе

Фото: Петрикирхе

Музыкант во время концерта в Петрикирхе

Фото: Петрикирхе

Для любителей академической музыки 9 апреля в Петрикирхе будет сыграна программа, посвященная киномузыке — симбиозу синематографа и музыкального искусства. На «Шедеврах киномузыки» слушателей ждут саундтреки к фильмам «Солярис», «Миссия», «Профессионал», «Титаник», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и многое другое.

12 апреля в Анненкирхе состоится концерт классической музыки «Вивальди. Времена года». Санкт-Петербургский камерный оркестр Olympic Orchestra исполнит известные произведения Вивальди, Чайковского, Моцарта, Брамса. 13 и 14 апреля в Анненкирхе Ансамбль солистов «Оркестра 1703» исполнит музыку из знаменитых кинокартин в рамках концерта «Музыка из кино на органе».

Выставка "Найти Бэнкси" в пространстве «Севкабель Порт»

Выставка "Найти Бэнкси" в пространстве «Севкабель Порт»

Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ

Выставка "Найти Бэнкси" в пространстве «Севкабель Порт»

Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ

«Севкабель Порт» предлагает посетить новую выставку «Найти Бэнкси» по мотивам творчества уличного художника. В киноцентре «Ленфильм» 11, 12 и 13 апреля в рамках международного проекта Arctic Open пройдет показ полнометражных и короткометражных художественных фильмов. В кино на предстоящих выходных можно сходить на новый боевик «Джон Уик — 4» с Киану Ривзом в главных ролях, мультфильм «Коты Эрмитажа» и исторический фильм режиссера Сергея Урсуляка «Праведник».

Полина Пучкова

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