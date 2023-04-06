«Коммерсантъ-Урал» зашел в магазин Агафуровых

В Екатеринбурге прошла презентация новой книги ИД «Коммерсантъ-Урал» под названием «Занимательная история предпринимательства на Урале». Мероприятие прошло в старинном особняке, где до Октябрьской революции находился магазин братьев Агафуровых, а теперь располагается креативный кластер «Домна». Событие сопровождала выставка знаковых документов и фотографий, вошедших в издание, а также театрально-музыкальное представление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге. Главный редактор газеты "Коммерсантъ-Урал" Николай Яблонский

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге. Главный редактор газеты "Коммерсантъ-Урал" Николай Яблонский

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Презентация книги «Занимательная история предпринимательства на Урале» проходила в креативном пространстве «Домна» на улице Вайнера,16, но на один вечер специально для гостей мероприятия старинный особняк вновь стал магазином братьев Агафуровых по улице Успенской (теперь улица Вайнера). Торговая лавка и контора, рюмочная и телега с сеном, сценки из произведений русских классиков, оживляющие прошлое. Элементы иммерсивного представления и стилизация пространства «Домны» действительно погружали гостей в атмосферу XIX века. Закрепляла эффект выставка знаковых фотографий и документов, которые вошли в издание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Занимательная история предпринимательства на Урале» — книга, рассказывающая об основных явлениях, событиях и людях, оставивших свой след в деловой истории Свердловской области с XVII века и до 2022 года. Проект реализован совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) и приурочен к его 20-летию.

Издательский дом «Коммерсантъ-Урал» за свою историю выпустил более 10 книг об истории Екатеринбурга, Свердловской области, Урала. Среди них: «Победа. Одна на всех», «Девяностые», «Власть и деньги», «Приходы. Культурные волны Урала», «Ловцы банд. Место встречи» (к 30-летию подразделений по борьбе с оргпреступностью), «Истории уральских сыщиков» (к 100-летию уголовного розыска). Многие из них стали бестселлерами и получили престижные награды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина (слева)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина (слева)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Сегодня презентуется очередной яркий и креативный проект издательского дома "Коммерсантъ-Урал". Все предыдущие книги были очень интересными, я прочитала их все. Новую книгу еще не видела, но уже интересно посмотреть, что же занимательного вы вложили в нее»,— отметила председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина и вручила СОФПП диплом за большой вклад в развитие предпринимательства в Свердловской области.

Директор СОФПП Валерий Пиличев в ответ уточнил, что уже не в первый раз сотрудничает с редакцией, в частности проводит ежегодную премию «Коммерсантъ года», где выступает в качестве соорганизатора и учредителя специальной номинации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Министр инвестиций и развития области Вадим Третьяков добавил: «В регионе зарегистрировано более 200 тыс. предпринимателей, где работают более 600 тыс. уральцев. Хорошо, что вышла книга-экскурс в историю предпринимательства на Урале. В ней целая глава описывает усилия, направленные на формирование современной предпринимательской инфраструктуры и среды в регионе. Эта книга будет интересна как молодым предпринимателям, так и уже опытным, а также людям, которые далеки от предпринимательства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На презентации присутствовали собственники и топ-менеджеры бизнеса, общественные и политические деятели, а также представители сферы искусства и медиа.

Книга выпущена тиражом 500 штук. По сложившейся традиции, издание получит адресное распространение среди друзей и партнеров ИД «Коммерсантъ-Урал» — деловой и творческой элиты. Часть экземпляров будет передана в библиотеки города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Издательство книг стало визитной карточкой ИД "Коммерсантъ-Урал". Я рада, что каждую из них очень ждут, ценят, любят, коллекционируют. Выпуск нового издания становится событием. Потому что наши книги — это квинтэссенция истории и культуры, легко читаемого русского языка и литературного подхода к написанию»,— подчеркнула генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова.

Главный редактор газеты «Коммерсантъ-Урал» Николай Яблонский добавил, что цель издательского дома — популяризировать историю Урала и погружать читателей в ее реалии. «Мы постарались в книге осветить все значимые события, явления, которые давали толчок предпринимательству и влияли на ситуацию. В процессе работы над этой книгой выяснилось, что в любые кризисные времена свобода частного предпринимательства двигала нашу страну вперед. Сейчас тоже непростые времена и надеюсь, что опыт, который мы получили, изучили и вложили в эту книгу, возможно, еще пригодится нам»,— заключил господин Яблонский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Оставшийся вечер прошел в музыкально-театрализованном ключе. Под стилизованные русские закуски гости наслаждались музыкальными композициями пианиста Владислава Чепиноги и аккордеониста Вадима Желудева, в программу которых вошли произведения, пропитанные русской идентичностью и культурой.

Анастасия Реутова