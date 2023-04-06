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«Коммерсантъ-Урал» зашел в магазин Агафуровых

Как прошла презентация книги «Занимательная история предпринимательства на Урале»

В Екатеринбурге прошла презентация новой книги ИД «Коммерсантъ-Урал» под названием «Занимательная история предпринимательства на Урале». Мероприятие прошло в старинном особняке, где до Октябрьской революции находился магазин братьев Агафуровых, а теперь располагается креативный кластер «Домна». Событие сопровождала выставка знаковых документов и фотографий, вошедших в издание, а также театрально-музыкальное представление.

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге. Главный редактор газеты "Коммерсантъ-Урал" Николай Яблонский

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге. Главный редактор газеты "Коммерсантъ-Урал" Николай Яблонский

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге. Главный редактор газеты "Коммерсантъ-Урал" Николай Яблонский

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Презентация книги «Занимательная история предпринимательства на Урале» проходила в креативном пространстве «Домна» на улице Вайнера,16, но на один вечер специально для гостей мероприятия старинный особняк вновь стал магазином братьев Агафуровых по улице Успенской (теперь улица Вайнера). Торговая лавка и контора, рюмочная и телега с сеном, сценки из произведений русских классиков, оживляющие прошлое. Элементы иммерсивного представления и стилизация пространства «Домны» действительно погружали гостей в атмосферу XIX века. Закрепляла эффект выставка знаковых фотографий и документов, которые вошли в издание.

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Занимательная история предпринимательства на Урале» — книга, рассказывающая об основных явлениях, событиях и людях, оставивших свой след в деловой истории Свердловской области с XVII века и до 2022 года. Проект реализован совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) и приурочен к его 20-летию.

Издательский дом «Коммерсантъ-Урал» за свою историю выпустил более 10 книг об истории Екатеринбурга, Свердловской области, Урала. Среди них: «Победа. Одна на всех», «Девяностые», «Власть и деньги», «Приходы. Культурные волны Урала», «Ловцы банд. Место встречи» (к 30-летию подразделений по борьбе с оргпреступностью), «Истории уральских сыщиков» (к 100-летию уголовного розыска). Многие из них стали бестселлерами и получили престижные награды.

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина (слева)

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина (слева)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина (слева)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Сегодня презентуется очередной яркий и креативный проект издательского дома "Коммерсантъ-Урал". Все предыдущие книги были очень интересными, я прочитала их все. Новую книгу еще не видела, но уже интересно посмотреть, что же занимательного вы вложили в нее»,— отметила председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина и вручила СОФПП диплом за большой вклад в развитие предпринимательства в Свердловской области.

Директор СОФПП Валерий Пиличев в ответ уточнил, что уже не в первый раз сотрудничает с редакцией, в частности проводит ежегодную премию «Коммерсантъ года», где выступает в качестве соорганизатора и учредителя специальной номинации.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Министр инвестиций и развития области Вадим Третьяков добавил: «В регионе зарегистрировано более 200 тыс. предпринимателей, где работают более 600 тыс. уральцев. Хорошо, что вышла книга-экскурс в историю предпринимательства на Урале. В ней целая глава описывает усилия, направленные на формирование современной предпринимательской инфраструктуры и среды в регионе. Эта книга будет интересна как молодым предпринимателям, так и уже опытным, а также людям, которые далеки от предпринимательства».

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На презентации присутствовали собственники и топ-менеджеры бизнеса, общественные и политические деятели, а также представители сферы искусства и медиа.

Книга выпущена тиражом 500 штук. По сложившейся традиции, издание получит адресное распространение среди друзей и партнеров ИД «Коммерсантъ-Урал» — деловой и творческой элиты. Часть экземпляров будет передана в библиотеки города.

Генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова

Генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Издательство книг стало визитной карточкой ИД "Коммерсантъ-Урал". Я рада, что каждую из них очень ждут, ценят, любят, коллекционируют. Выпуск нового издания становится событием. Потому что наши книги — это квинтэссенция истории и культуры, легко читаемого русского языка и литературного подхода к написанию»,— подчеркнула генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова.

Главный редактор газеты «Коммерсантъ-Урал» Николай Яблонский добавил, что цель издательского дома — популяризировать историю Урала и погружать читателей в ее реалии. «Мы постарались в книге осветить все значимые события, явления, которые давали толчок предпринимательству и влияли на ситуацию. В процессе работы над этой книгой выяснилось, что в любые кризисные времена свобода частного предпринимательства двигала нашу страну вперед. Сейчас тоже непростые времена и надеюсь, что опыт, который мы получили, изучили и вложили в эту книгу, возможно, еще пригодится нам»,— заключил господин Яблонский.

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Оставшийся вечер прошел в музыкально-театрализованном ключе. Под стилизованные русские закуски гости наслаждались музыкальными композициями пианиста Владислава Чепиноги и аккордеониста Вадима Желудева, в программу которых вошли произведения, пропитанные русской идентичностью и культурой.

Анастасия Реутова

Фотогалерея

Презентация новой книги «Коммерсантъ-Урал»

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Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; прошла в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" прошла в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Проект реализован совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) и приурочен к его 20-летию

Проект реализован совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) и приурочен к его 20-летию

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot;

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

на один вечер специально для гостей мероприятия старинный особняк вновь стал магазином братьев Агафуровых по улице Успенской

на один вечер специально для гостей мероприятия старинный особняк вновь стал магазином братьев Агафуровых по улице Успенской

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot;

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot;

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot;

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot;

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot;

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot;

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot;

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot;

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot;

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot;

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Слева направо: министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова, председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина

Слева направо: министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова, председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot;

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot;

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова

Генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Главный редактор газеты «Коммерсантъ-Урал» Николай Яблонский

Главный редактор газеты «Коммерсантъ-Урал» Николай Яблонский

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вице-спикер Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов и депутат Дмитрий Сергин

Вице-спикер Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов и депутат Дмитрий Сергин

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Председатель свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич (слева)

Председатель свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич (слева)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot;

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot;

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Главный редактор издательства УрФУ Евгений Зашихин и вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин

Главный редактор издательства УрФУ Евгений Зашихин и вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Директор Института стратегического развития и финансового анализа Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Максим Марамыгин (слева)

Директор Института стратегического развития и финансового анализа Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Максим Марамыгин (слева)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Рюмочная

Рюмочная

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин и бизнесмен Антон Баков

Председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин и бизнесмен Антон Баков

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев (слева) и главный редактор газеты &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; Николай Яблонский (справа)

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев (слева) и главный редактор газеты "Коммерсантъ-Урал" Николай Яблонский (справа)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Наталья Поташева

Наталья Поташева

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot;

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" прошла в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Проект реализован совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) и приурочен к его 20-летию

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

на один вечер специально для гостей мероприятия старинный особняк вновь стал магазином братьев Агафуровых по улице Успенской

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Слева направо: министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова, председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Главный редактор газеты «Коммерсантъ-Урал» Николай Яблонский

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вице-спикер Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов и депутат Дмитрий Сергин

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Председатель свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич (слева)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Главный редактор издательства УрФУ Евгений Зашихин и вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Директор Института стратегического развития и финансового анализа Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Максим Марамыгин (слева)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Рюмочная

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин и бизнесмен Антон Баков

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев (слева) и главный редактор газеты "Коммерсантъ-Урал" Николай Яблонский (справа)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Наталья Поташева

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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