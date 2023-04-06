Мобилизованный из Ярославской области погиб в СВО

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Ярославской области сержант Антон Смирнов. 41-летний мужчина был призван по частичной мобилизации. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Леонтьевская церковь Ярославль
Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ
У Антона Смирнова остались дочь и сын, с женой он был в разводе. Погибший представлен к награждению орденом Мужества. Прощание состоится 7 апреля в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле.
«Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом главы региона»,— сообщили в правительстве.