В Новороссийске в суд направили дело об убийстве таксиста, совершенном 23 года назад

В Новороссийске в суд направили уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по факту убийства таксиста, совершенного более 23 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По данным следствия, в ноябре 1999 года подозреваемый встретил во дворе жилого многоквартирного дома на улице Толстого своего знакомого, который занимался частным извозом. В ходе беседы между мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник схватил камень и не менее девяти раз ударил своего оппонента.

«Обвиняемый, поняв, что его преступные действия остались незамеченными, скрылся с места происшествия. Через некоторое время тело потерпевшего было обнаружено жильцами дома, которые вызвали правоохранителей и врачей скорой помощи»,— говорится в сообщении.

Несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram