НДФЛ вычитают из ЕНС

Руководство верховного совета (ВС) Хакасии обратилось к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением изменить механизм единого налогового счета (ЕНС), заработавший с 1 января 2023 года. Новая финансовая практика привела к значительному снижению поступлений в региональную казну и цепной реакции в бюджетной системе — власти Абакана, столкнувшиеся с этой проблемой, добиваются роста отчислений НДФЛ в муниципальный бюджет с 15% до 25%. Республиканский парламент считает целесообразным вывести НДФЛ из состава платежей ЕНС. Ранее президент Владимир Путин поручил профильной комиссии Госсовета, Федеральной налоговой службе (ФНС) и Минфину РФ до 15 апреля оценить функционирование системы ЕНС применительно к бюджетной системе России и представить предложения по ее совершенствованию.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный совет Хакасии обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением изменить механизм единого налогового счета

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Верховный совет Хакасии обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением изменить механизм единого налогового счета

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Президиум ВС Республики Хакасия принял решение направить обращение в адрес премьер-министра Михаила Мишустина о «проблемах региональных бюджетов в условиях функционирования системы единого налогового счета». В документе содержатся два предложения, касающиеся механизма работы ЕНС. Первое — вывести НДФЛ из состава платежей единого налогового счета, чтобы местные бюджеты сохранили стабильный источник доходов. Второе — перенести срок зачисления налоговых доходов на 25-26-е числа, поскольку уплата 28-го числа приводит к существенным кассовым разрывам бюджетов.

По данным ВС Хакасии, за первый квартал 2023 года в консолидированный бюджет региона поступило на 4,64 млрд руб. собственных доходов меньше, чем за аналогичный период 2022 года (снижение на 41,2%). В том числе НДФЛ — на 436 млн руб,. или на 19,2%, меньше. Из суммы поступивших собственных доходов (6,62 млрд руб.) на март пришлось 4,68 млрд руб., или 70,6%.

Как сообщал „Ъ“, ЕНС и единый налоговый платеж (ЕНП) налогоплательщика заработали в России с 1 января 2023 года. Эта система предполагает формирование баланса начислений и платежей налогоплательщика. Платежи в бюджет перечисляются на единый счет в казначействе с указанием только суммы и ИНН, а налоговые органы самостоятельно распределяют их в счет уплаты всех налогов.

«В связи с введением института ЕНС у Республики Хакасия, как и у большинства регионов, возникли сложности с исполнением бюджетов, которые выражаются не только в нерегулярном поступлении доходов, но и в значительном их падении. Снижение и неравномерность поступлений собственных доходов, в том числе по НДФЛ, который для подавляющего большинства муниципалитетов Республики Хакасия является основным источником формирования бюджета, обусловили значительные кассовые разрывы, возникающие у местных бюджетов»,— говорится в обращении к премьеру. В документе также указывается, что у региональных властей и муниципалитетов нет возможности проанализировать причины списания управлением Федерального казначейства по Тульской области (в его ведении находится ЕНС) средств из региональных и местных бюджетов, а отсутствие информации о суммах списания не позволяет оперативно планировать доходы и расходы.

Как сообщили в пресс-службе верховного совета, инициатором обращения стал сам президиум. При обсуждении текста письма на заседании присутствовал министр финансов республики Игорь Тугужеков. В минфине не смогли оперативно прокомментировать инициативу президиума.

В Хакасии механизм ЕСН вызвал цепную реакцию в бюджетной системе. В конце марта горсовет Абакана из-за вызванных ЕНС изменений, которые привели к сокращению доходов, принял решение внести в республиканский парламент законопроект об увеличении отчислений от НДФЛ в муниципальный бюджет с нынешних 15% до 25%. «За январь-февраль городской бюджет получил около 75 млн руб., тогда как в прошлом году за этот же период — 182 млн руб. Более 50% платежей мы не получили. Если ситуация в ближайшие месяц-два не отрегулируется и не поменяется, у нас начнут отключать свет, тепло и блокировать счета учреждений»,— заявил тогда мэр столицы республики Алексей Лемин. Сейчас законодательная инициатива Абакана находится на рассмотрении профильного комитета и правового отдела ВС.

Проблемы в связи с механизмом работы ЕНС испытывает не только Хакасия. 20 марта на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области министр финансов региона Виталий Голубенко сообщил, что с начала года областной бюджет получил от сбора НДФЛ сумму на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщал „Ъ-Поволжье“, к середине марта казначейство списало 475 млн руб. из доходов Нижнего Новгорода и 7,1 млрд руб. — из бюджета Нижегородской области. В результате собственные налоговые доходы города за два месяца были исполнены на 50% от плана, а для покрытия дефицита мэрии пришлось использовать непотраченные авансы на строительство новых станций метрополитена. В Ярославской области к 1 марта объем государственного долга по сравнению с началом года вырос на 4,68 млрд руб. Поскольку часть налогов в реальности поступила не в феврале, а марте, для осуществления выплаты ЕНП областным властям пришлось брать федеральный казначейский кредит.

В обращении президиума ВС Хакасии указывается, что президентом «поставлена задача оценки функционирования системы единого налогового счета применительно к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и представления предложений по ее совершенствованию». Ранее президент РФ Владимир Путин поручил комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» вместе с Минфином и ФНС оценить функционирование системы ЕНС применительно к бюджетной системе страны. К 15 апреля они должны представить предложения по ее совершенствованию.

Валерий Лавский