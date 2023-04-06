Съемки сиквела «Майора Грома» ограничат движение в центре Петербурга 11 апреля

11 апреля на улицах, прилегающих к Инженерному замку в центре Санкт-Петербурга, будет ограничен проезд транспорта в связи со съемками фильма «Майор Гром. Игра». Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту Смольного.

Так, с 06:00 до 23:59 нельзя будет проехать по Замковой улице, а также по Кленовой улице на участке от Замковой до Инженерной улиц. По этим же адресам и по нечетной стороне набережной реки Фонтанки от Замковой улицы до набережной реки Мойки будет запрещена остановка машин. Комтранс просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования.

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