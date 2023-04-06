Рынок отходит от всего нового

За первые три месяца 2023 года продажи машин с пробегом в Удмуртии выросли почти на 7%, на 10,7% увеличилась их средняя цена, следует из статистики «Авито Авто». Самой популярной маркой стала LADA, также пользуются спросом корейские и китайские модели. Участники рынка уверены, что цены на авто с пробегом продолжат увеличиваться. На это влияют как трудности с логистикой, так и курс валют. Некоторые ожидают роста продаж, другие давать оценку не торопятся, считая, что все зависит от внешних факторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Удмуртии в первом квартале 2023 года продажи автомобилей с пробегом выросли на 6,8% относительно результатов прошлого года. Средняя цена авто с пробегом по сравнению с четвертым кварталом 2022 года выросла на 10,7% и достигла 465 тыс. руб. Такие данные приводит «Авито Авто».

«Начиная с 2020 года ситуация на авторынке постоянно подталкивала автодилеров и покупателей автомобилей к переориентации от новых автомобилей к сегменту автомобилей с пробегом. Рынок автомобилей с пробегом сегодня чувствует себя лучше, чем рынок новых авто, хотя и там есть позитивные тренды. На данный момент дилерам удалось наладить процесс пополнения склада автомобилей с пробегом, во многом — за счет выкупа с улицы. Рынок насыщен с точки зрения предложения, и покупателям есть из чего выбирать. Приток предложения обеспечивается в том числе и ввозом автомобилей из-за границы»,— прокомментировал управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

По итогам первого квартала 2022 года средняя стоимость автомобилей с пробегом в Удмуртии выросла до 420 тыс.руб. Это на 20,3% больше, чем в предыдущем квартале и на 43,3% больше, чем год назад.

Эксперты «Авито Авто» сообщают, что среди бюджетных моделей с ценой до 1,5 млн руб. самыми популярными автомобилями с пробегом стали LADA. Первое место с долей продаж 5,21% заняла Granta. Также в топ-5 входят Kalina, 2114 Samara, Priora и «Нива». В ценовом сегменте от 1,5 до 3 млн руб. самой популярной машиной стала Mazda CX-5 с долей продаж 4,7%. На втором и третьем местах — Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4. Замыкают пятерку лидеров Hyundai Creta и Toyota Camry. Наиболее популярными машинами с пробегом в сегменте от 3 млн руб. стали Toyota Land Cruiser (5,63%), BMW X6 и Volkswagen Touareg. Также в топ-5 вошли Hyundai Tucson и Lexus RX.

По данным «Авито Авто» за первый квартал в Удмуртии продажи кроссоверов и внедорожников с пробегом выросли на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена по сравнению с четвертым кварталом 2022 года увеличилась на 8,8% и составила 990 тыс. руб. Всего на долю кроссоверов и внедорожников пришлось 23,7% продаж на рынке авто с пробегом. Самым продаваемым брендом кроссоверов и внедорожников стал LADA. На долю бренда пришлось 14,9% продаж автомобилей сегмента SUV с пробегом в регионе. Также в топ-5 вошли Chevrolet, Hyundai, Nissan и Volkswagen. «Доля кроссоверов и внедорожников стабильно остается высокой на российском рынке авто с пробегом и растет квартал к кварталу. Автомобилисты ценят автомобили класса SUV за практичность и надежность как в городе, так и на бездорожье»,— отмечают эксперты «Авито Авто».

Заместитель директора по маркетингу ижевской сети автосалонов «Столица» Станислав Урсегов рассказал, что в их салоне топ-5 автомобилей с пробегом это Kia Rio, Opel Astra, Ford Focus, Lada Kalina/Granta и Hyundai Solaris. Он отмечает, что сложностей с пополнением склада нет — авто можно найти не только в Удмуртии, но и в соседних регионах. «По сравнению с прошлым годом мы наблюдаем рост продаж в районе 4,5%, и это далеко не предел. Во втором квартале 2023 года планируем увеличение продаж. Конкретно в нашем случае, рост продаж связан с тем, что как раз с конца прошлого года мы собрали команду профессионалов, а также оптимизировали и усовершенствовали внутренние бизнес-процессы»,— прокомментировал господин Урсегов.

В 2023 году спрос на авто с пробегом продолжит расти, вместе с этим цены на автомобили также пойдут вверх и, возможно, придется столкнуться с дефицитом, говорит Станислав Урсегов.

«Одновременно с этим не стоит забывать и о том, что китайские автомобильные производители активно завоевывают свою долю рынка и составляют довольно весомую конкуренцию рынку подержанных автомобилей»,— поделился эксперт.

В автосалоне «Кит» продажи автомобилей с пробегом выросли на 20-25%. «Но эта тенденция не постоянная и меняется из месяца в месяц, рынок нестабильный и многое зависит от курса валют»,— прокомментировал генеральный директор автосалона Никита Пантюхин. По его мнению, в первую очередь на рост продаж повлияло закрытие салонов официальных дилеров. Он отмечает, что несмотря на санкции, они везут машины из Европы, Казахстана, Армении и постоянно расширяют модельный ряд. Вместе с тем на 10-15% выросла и цена на автомобили с пробегом. Все зависит от цен на новые авто, а потом уже подтягивается «вторичка», отмечает господин Пантюхин.

По наблюдениям эксперта, самые популярные машины с пробегом это Kia Sportage в новом кузове, Kia Sorento и Hyundai Tucson. «Корейские модели в целом хорошо продаются. Клиенты ценят их за надежное качество. “Китайцы” тоже начинают набирать обороты — Haval, Geely, Chery. И самая продаваемая это Lada. Она также дает приоритетное кредитование со специальными условиями и поддержкой от государства»,— рассказал господин Пантюхин. В числе популярных машин есть европейские универсалы стоимостью в пределах 1,2-1,3 млн руб.: Renault Megane и Toyota Auris.

При этом остаются сложности с пополнением склада, говорит Никита Пантюхин.

«Привозить машины из Европы становится сложно. Проблема в том, что провести оплату в некоторые европейские страны из России практически невозможно. Также трудности с поставками, прохождением границы, растаможкой. Временной ресурс тоже сказывается. Пытаемся находить альтернативные выходы из этого положения, рассматриваем другие площадки, рынки. Необходимо понимать, что легче не будет и машины дешеветь тоже не будут. Чем сложнее и дороже логистика, чем больше препятствий, тем сильнее будет сказываться на конечном потребителе»,— поделился Никита Пантюхин.

Давать прогнозы на 2023 год он затрудняется. «Я не смогу дать никакую оценку по этому поводу, поскольку все зависит от внешних факторов, которые происходят на мировой арене, в политике и, соответственно, на бирже. Все будет зависеть от курса валют»,— заключил господин Пантюхин.

Татьяна Колегова

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