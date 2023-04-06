«Украина» предъявила к оплате

Херсонский ТД «Украина» взыскал с московской фирмы свыше 100 млн руб. за проданную ей строительную компанию из Крыма. Застройщик получил известность в связи с незавершенным строительством жилого комплекса в Ялте. Эксперты считают, что у украинского общества могут возникнуть проблемы с фактическим исполнением решения суда.



В настоящее время мэрия Ялты через суд добивается сноса четырех самовольно возведенных семиэтажных корпуса и вспомогательной инфраструктуры

Фото: krim.novostroyki.org

ООО «Торговый дом ''Украина''» из Херсонской области взыскало с московской фирмы «Алые паруса», которая в 2015 году выкупила у общества компанию-застройщика «Транс-Лизинг», 106 млн руб. Доля была приобретена по договору купли-продажи, однако покупатель за нее сразу не рассчитался, поэтому она находилась в залоге продавца. Строительная фирма известна неудачной попыткой возведения ЖК «Солнечногорье» в Ялте. Дело рассматривает Арбитражный суд города, сообщается в картотеке инстанции.

Как следует из материалов дела, ООО «Торговый дом ''Украина''» зарегистрировано в украинском реестре предприятий и организаций в селе Ольгино Горностаевского района Херсонской области. Согласно сведениям из информационной системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Транс-Лизинг» было учреждено в 2003 году, в декабре 2014 года ООО «ТД ''Украина''» перерегистрировало его в российском реестре юрлиц, а в апреле 2015 года продала московской фирме «Алые паруса». Столичная компания занималась ремонтами, а в 2015 году открыла филиал в Крыму.

После регистрации в российском ЕГРЮЛ, ООО «Транс-Лизинг» начало строительство ЖК «Клубный квартал ''Солнечногорье''» в Ялте. Комплекс возводился на Бахчисарайском шоссе неподалеку от санатория «Узбекистан». В августе 2019 года агентство «Крыминформ» сообщало о «заморозке» строительства ЖК и жалобах граждан-участников паевого строительства.

Согласно данным Единого ресурса застройщиков России, ЖК «Клубный квартал ''Солнечногорье''» — единственный объект застройщика «Транс-Лизинг», который он так и не завершил. В настоящее время Арбитражный суд Крыма рассматривает иск администрации Ялты к «Транс-Лизингу» о сносе самовольно возведенного строения (четыре семиэтажных корпуса и вспомогательная инфраструктура).

ТД «Украина» взыскал с выкупившей неудавшегося застройщика московской компании 96,6 млн руб., полагающихся за продажу 100-процентной доли общества, и свыше 9,3 млн руб. — процентов. Согласно материалам дела, в отношении «Транс-Лизинга» сейчас ведется пять исполнительных производств на общую сумму более 40 млн руб. В связи с опасениями истца, что реализация имущества застройщика помешает взысканию с его хозяина долга, суд наложил запрет на регистрацию сделок с уставным капиталом фирмы. Неоплаченная доля находится в залоге у ТД «Украина».

Адвокат Александр Якимович обращает внимание на то, что спорный договор был заключен семь лет назад, то есть за пределами срока исковой давности. Это, по его словам, теоретически могло помешать однозначному выигрышу дела истцом.

«Я вижу трудности с исполнением судебного акта в пользу украинской компании, если у нее нет филиала в России, ведь предположить, что ФССП перечислит денежные средства на счет фирмы за пределами РФ, невозможно. Но обязательность исполнения вступивших в законную силу судебных актов никто не отменял. Если работа украинской компании не наносит ущерба РФ и не связана с организацией, деятельность которой признана противоправной, оснований для ''национализации'' взысканной суммы нет. Однако я говорю о буквальном значении норм права, а не о толковании, которое им могут дать конкретные правоприменители»,— говорит господин Якимович, отмечая, что на данный момент на Украине действует закон, запрещающий исполнение решений российских судов.

Михаил Волкодав

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