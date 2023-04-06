В Севастополе осудили мужчину за изнасилование дочери знакомой в 2014 году

В Севастополе осудили 55-летнего мужчину за изнасилование 15-летней дочери его знакомой, совершенное в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

В суде было установлено, что жительница Москвы летом 2014 года привезла свою дочь в гости к своему знакомому и оставила ее там на каникулы. Только в 2018 году девочка рассказала, что в ее отношении были совершены половые преступления. Ранее она боялась сообщить об этом матери, поскольку мужчина ее запугал.

«Причастность мужчины к совершенному преступлению подтвердил ряд экспертиз. Более того, экспертиза показала сильное психологическое расстройство у самой школьницы вследствие совершенного в отношении нее преступления»,— говорится в сообщении.

Злоумышленника признали виновным в совершенных преступлениях и назначили ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Анастасия Донскова

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