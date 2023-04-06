Свердловский депутат Карапетян обвинил журналиста в возбуждении ненависти

В Ленинский райсуд Екатеринбурга поступил административный иск по ст. 20.3.1 КоАП (Возбуждение вражды или ненависти по национальному признаку) к главному редактору информационного агентства «Уралинформбюро» Вадиму Дынину, сообщил портал.

Как сообщает портал, основанием для возбуждения административного дела стало заявление в прокуратуру вице-спикера Законодательного собрания Свердловской области Армена Карапетяна из-за материала издания. В публикации говорилось о действиях Армена Карапетяна в Верхней Пышме. Как отметил заявитель, в материале акцентировано внимание на его национальной принадлежности.

По данным издания, эксперты, которые проводили проверку, пришли к выводу, что в материале журналиста отсутствуют нарушения, однако, в прокуратуре отметили, что статья имеет враждебный характер.

Полина Хабарова

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