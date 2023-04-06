Саратовскому пивному заводу помогли с коммуникациями

Министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко обсудил с генеральным директором ООО «Альфа-трейд» Рустамом Османовым сложности при возведении в Кировском районе Саратова пивного завода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Участие в мероприятии также принял начальник управления топливно-энергетического комплекса министерства промышленности и энергетики Владислав Малянов, директор Корпорации развития Саратовской области Вера Лазукина, сотрудники администрации города Саратова, ООО «КВС» и АО «Саратовгаз», — говорится в сообщении.

На встрече договорились провести газопровод до границ участка до 20 апреля, а заключить контракт на поставку газа и начать пуско-наладочные работы не позднее 30 июня этого года. ООО «КВС» оперативно рассмотрит пакет документов на техническое присоединение водопровода к пивзаводу.

Дарья Васенина