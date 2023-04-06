В Армавире на базе трех банкротных предприятий запустили новые производства

В Армавире на базе банкротных предприятий запустили новое производство. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выпуск продукции начали завод стальных конструкций «Кубань», вагоноремонтное депо «Кавказская» и компания «Югэнергопром».

«Отрадно, что сегодня — благодаря грамотной политике новых собственников, усилиям муниципальной команды, региональным мерам поддержки — мощные производственные комплексы не просто восстанавливаются, но и осваивают новые виды продукции»,— отметил вице-губернатор Александр Руппель.

К настоящему времени определен ряд резидентов первого государственного промпарка, которые в общей сложности инвестируют в развитие 70 млрд руб. За прошлый год на поддержку промышленников района направили 317 млн руб.

Анастасия Донскова

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