Замглавы администрации Каменска-Шахтинского осужден на два года колонии

Первый заместитель главы администрации Каменска-Шахтинского Сергей Сухарев осужден на два года за незаконное получение социальных выплат по инвалидности на сумму 800 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Каменска-Шахтинского Фото: пресс-служба администрации Каменска-Шахтинского

Согласно материалам следствия, с 2015 по 2022 год Сергей Сухарев получал пенсию по инвалидности, предоставив в социальные органы фиктивную медицинскую справку.

В ноябре 2021 года против чиновника было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК России (мошенничество при получении выплат). Сегодня Каменский районный суд признал Сергея Сухарева виновным. Отбывать наказание замглавы города будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Анастасия Назарова