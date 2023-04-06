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Замглавы администрации Каменска-Шахтинского осужден на два года колонии

Первый заместитель главы администрации Каменска-Шахтинского Сергей Сухарев осужден на два года за незаконное получение социальных выплат по инвалидности на сумму 800 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Фото: пресс-служба администрации Каменска-Шахтинского

Фото: пресс-служба администрации Каменска-Шахтинского

Согласно материалам следствия, с 2015 по 2022 год Сергей Сухарев получал пенсию по инвалидности, предоставив в социальные органы фиктивную медицинскую справку.

В ноябре 2021 года против чиновника было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК России (мошенничество при получении выплат). Сегодня Каменский районный суд признал Сергея Сухарева виновным. Отбывать наказание замглавы города будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Анастасия Назарова

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