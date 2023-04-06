В Краснодаре застройщики осуждены за обман дольщиков на 900 млн рублей

Прикубанский райсуд Краснодара признал директора строительной фирмы СК «Сити» Константина Личмана и главного бухгалтера Антонину Полтавец виновными в совершении особо крупного мошенничества, сообщает объединенная пресс-служба судов края.

Суд согласился с позицией обвинения в том, что Константин Личман и Антонина Полтавец организовали ЖСК «Сити» и под предлогом строительства жилья привлекали средства дольщиков, заведомо не собираясь выполнять свои обязательства. От действий злоумышленников пострадали около 900 человек, нанесенный им ущерб оценивается более чем в 900 млн руб.

С учетом роли каждого из подсудимых приговором суде Константину Личману назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет в колонии общего режима. Антонина Полтавец приговорена к трем годам колонии, исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Анна Перова, Краснодар