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В Липецкой области к 2024 году планируют построить две школы на 2,7 тыс. учеников

Министерство просвещения РФ в рамках отбора нацпроекта «Образование» одобрило заявку Липецкой области по строительству школы в микрорайоне Елецкий в Липецке на 1,22 тыс. учащихся за 1,5 млрд руб. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Еще одна школа на 1,5 тыс. учеников появится в микрорайоне Звездный в рамках концессионного соглашения с ООО «Прошкола-48» (структура ВЭБ.РФ). В правительстве Липецкой области уточнили, что инвестор уже заключил контракт на возведение объекта с липецкой компанией ООО «Стройотдел». Техзадание предполагает наличие в школе 60 классов на 25 учащихся каждый, спортзалов, помещений для занятий творчеством и научно-практической деятельностью, а также пищеблока, актового зала и ряда технических и вспомогательных помещений.

«Строительство школ и детских садов — одно из приоритетных направлений нашей работы. Возведение объектов в микрорайонах Елецкий и Звездный обеспечит учебными местами ребят, живущих рядом»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Валерия Розбот

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