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С бенефициара «Синергии» взыскивают 1,4 млрд рублей по долгам бывшего арендатора Пермского свинокомплекса

Арбитражный суд Пермского края определил размер субсидиарной ответственности экс-депутата заксобрания Омской области Сергея Головачева по обязательствам ООО «Свинокомплекс “Пермский”», которое ранее арендовало производственные мощности краевого свинокомплекса. На соответствующее определение, опубликованное в картотеке суда, обратил внимание портал Properm.ru. Из документа следует, что с господина Головачева в пользу общества решено взыскать 1,431 млрд руб. Также определен размер субсидиарной ответственности бывшего директора ООО Сергея Легонького — с него в пользу компании требуют 1 млн руб.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Свинокомплекс “Пермский”» контролировалось омским ЗАО «Группа “Синергия”», бенефициаром которого являлся господин Головачев. С 2015 года компания арендовала имущественный комплекс АО «Пермский свинокомплекс» (100% в собственности Пермского края) в поселке Майском. В 2017 году власти Прикамья расторгли с арендатором договор из-за его нарушений, после чего тот оказался в банкротстве. В апреле прошлого года банкротом было признано и само АО.

С заявлением о привлечении Сергея Головачева и Сергея Легонького к субсидиарной ответственности конкурсный управляющий ООО «Свинокомплекс “Пермский”» Аглая Лясман обратилась в апреле 2020 года. Осенью 2021 года суд его удовлетворил, признав доказанным наличие оснований для привлечения указанных лиц к ответственности. Однако производство по рассмотрению заявления в части рассмотрения суммы было приостановлено до окончания расчетов с кредиторами. На тот момент сумма кредиторской задолженности ООО составляла 879,6 млн руб.

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