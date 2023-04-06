Отрасль транспортировки и хранения на Кубани показала наибольшую прибыль в 2022 году

Наибольшую прибыль в Краснодарском крае по итогам 2022 года получила отрасль транспортировки и хранения. Годовая сальдированная прибыль составила 228,7 млрд руб., сообщили «Ъ-Кубань» в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Кроме того, прибыль в Краснодарском крае показали обрабатывающие производства, а также оптовая и розничная торговля – 125,1 и 110 млрд руб. соответственно. Прибыльные отрасли улучшили свой совокупный финансовый результат на 92,5 млрд руб.

При этом убытки на Кубани были зафиксированы в четырех отраслях: в финансах (лизинг, факторинг, дилерская деятельность) – минус 20,8 млрд руб, добыче полезных ископаемых (–12,5 млрд руб.), операциях с недвижимостью (–6,9 млрд руб.) и административной деятельности (–0,2 млрд руб.). Суммарный минус в этих отраслях увеличился в регионе на 122,3 млрд руб.

Всего за 2022 год прибыльные отрасли на Кубани заработали 596,2 млрд руб.. В свою очередь убыточные потеряли 40,4 млрд руб., сообщили в FinExpertiza.

В целом же по России наиболее прибыльной оказалась отрасль государственного управления. По итогам прошлого года 87,7% таких организаций показали позитивный финансовый результат. Меньше всего прибыльных компаний отмечалось в жилищно-коммунальном хозяйстве – в водоснабжении и утилизации отходов – 50,8%.

Больше всего доля прибыльного бизнеса наблюдалась в Воронежской области. Прошлый год отработали здесь положительно 82,1% всех крупных и средних предприятий. Наименьшая доля прибыльных компаний – в Ненецком автономном округе – 52,3% по итогам 2022 года. Убыточные предприятия отмечались преимущественно на Севере и на Дальнем Востоке.

Как рассказала президент FinExpertiza Елена Трубникова, все прибыльные крупные и средние предприятия, доля которых по России составила три четверти, суммарно заработали за 2022 год 31,3 трлн руб. Убыточные организации показали минус в 5,4 трлн руб.

Андрей Пугачев

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