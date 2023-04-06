«Авито»: спрос на вторичное жилье в Нижнем Новгороде упал на 4,4% за год

Объем предложения на рынке готового жилья в Нижнем Новгороде сократился на 2,9% за последние три месяца. При этом в годовом выражении зафиксирован рост на 29,1%, подсчитали аналитики «Авито» по итогам первого квартала 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Спрос на вторичное жилье сократился на 1,7% за первый квартал, а за год – на 4,4%. При этом стоимость квадратного метра за год подорожала на 8,5%, до 110,6 тыс. руб. за кв. м (-0,2% к концу 2022 года).

«Основной вклад в увеличение стоимости жилья внесли январь-март прошлого года, затем цены стагнировали и немного снижались. Сейчас видим постепенное восстановление спроса к уровням начала прошлого года»,– сказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости в «Авито» Сергей Хахулин. По его словам, если активность покупателей будет восстанавливаться и дальше, возможно постепенное увеличение цен.

Анастасия Еремина