Директора краснодарской гимназии №40 привлекли к ответственности за буллинг ученицы

Директора гимназии №40 города Краснодара привлекли к дисциплинарной ответственности из-за буллинга ученицы в школе. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Как установлено ведомством, 14 февраля 2023 года в гимназии №40 между учеником и ученицей 3 класса произошел конфликт, в результате которого учащиеся нанесли травмы друг другу в виде ссадин и синяков.

По результатам доследственной проверки вынесено два отказа в возбуждении уголовного дела.

Вопросы соблюдения прав детей на безопасное пребывание в образовательной организации поставлены прокуратурой на контроль.

По данным СМИ, мать избитой девочки сообщила в полиции, что одноклассник избивал ее дочь на протяжении двух лет.

Олег Исаев

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