Глава реготделения «Яблока» пока не приняла решение насчет участия в выборах в Краснокамскую думу

Руководитель регионального отделения партии «Яблоко» в Пермском крае Ольга Колоколова прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о ее планах принять участие в выборах в Краснокамскую думу. Госпожа Колоколова заявила «Ъ-Прикамье», что еще не приняла по этому поводу никакого решения. «Объявят выборы — определюсь»,— сообщила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Ольги Колоколовой, Коммерсантъ Фото: соцсети Ольги Колоколовой, Коммерсантъ

Ранее информагентство URA.RU сообщило, что Ольга Колоколова собирается пойти на выборы в Краснокамскую думу. Один источник издания утверждал, что госпожа Колоколова планирует в них участвовать в качестве самовыдвиженца, по данным другого собеседника агентства, она не намерена отказываться от мандата.

Выборы в Краснокамскую думу запланированы на осень. Они пройдут по 20 одномандатным округам.

Ольга Колоколова возглавляет региональное отделение «Яблока» с 2006 года. В 2005-2013 годах была депутатом думы Краснокамского городского поселения I и II созыва, а в 2015-2018 годах — депутатом Земского Собрания Краснокамского района VI созыва.